

Verdi sendikası, alınan karara göre, yer personelinin bugün başlayan grevinin, çarşamba günü sabah vardiyasının başladığı yerel saat ile 05.00'e kadar devam edeceğini açıkladı.







Açıklamada, greve, müzakere masasında geri adım atmayan işverenin çözüme direnmesinin neden olduğu kaydedildi.







Berlin-Brandenburg havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, bugün Tegel'de 465, Schönefeld'de 195 uçuşun iptal ediği, 25 uçuşun da Leipzig ve Dresden havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.







kaynak:sabah