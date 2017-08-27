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Almanya'ya AB'den Şok! Türkiye Düşmanlığında En Yakın Dostlarından Bile Destek Bulamadılar

ALMANYA'YA AB'DEN ŞOK! TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA EN YAKIN DOSTLARINDAN BİLE DESTEK BULAMADILAR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için aldıkları ekonomik önlemlere AB ülkelerinden de destek bulamadıklarını itiraf etti.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Almanya'ya Ab'den Şok! Türkiye Düşmanlığında En Yakın Dostlarından Bile Destek Bulamadılar(6/10)2

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için aldıkları ekonomik önlemlere AB ülkelerinden de destek istediklerini, ancak bazı AB ülkelerinin bu konuda Almanya'dan farklı düşündüklerini söyledi.

"BAZI ÜLKELER TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İSTİYOR"

Berlin'de düzenlenen "Açık Kapı Günü" kapsamında, vatandaşlarla bir araya gelen ve soruları yanıtlayan Gabriel, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan sorunları da değerlendirdi.

Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik aldığı kararlara AB üyesi ülkelerden de destek istediğini söyleyen Gabriel, "Avrupa'da her ülke bizim gibi düşünmüyor. Bazı ülkeler, 'Bırakın geçmişte olduğu gibi Türkiye ile işbirliğini sürdürelim' diyorlar. Biz bu konuda farklı düşünüyoruz." dedi.

"MÜZAKERELERİ BİTİRMEK ERDOĞAN'A YARAR"

Alman Dışişleri Bakanı, muhalefet partileri tarafından dile getirilen, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarına ise karşı çıktı.

Zaten halihazırda müzakerelerin ilerlemediğini, bu sürece son verilmesinin ise Türkiye'de AB'yi savunan kesimlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Gabriel, AB'nin böyle bir adım atmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha da güçlendireceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DEĞİLİZ"

Kendisinin Türk-Alman dostluğunu büyük bir hazine olarak gördüğünü anlatan Gabriel, "Biz Türklere ve Türkiye'ye karşı değiliz. Tam aksine, bu ortak yanlarımızı içeren büyük hazinenin yeniden etkili olabileceği zamanın gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO KONUSUNDA YUMUŞAK MESAJLAR

Vatandaşların sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin NATO üyeliği konusuna da değinen Gabriel, son dönemde yaşanan siyasi gerginliklere rağmen, Türkiye'nin NATO ittifakındaki yerinin tartışma konusu olmadığına işaret etti.

Gabriel, Türkiye'nin Batı'dan koparak daha fazla Rusya'ya yakınlaşmasını arzu etmediklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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