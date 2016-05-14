

Muhterem Aras 50 yaşında, iki çocuk annesi. Bingöl'ün küçük bir köyü olan Elmaağaç doğumlu. 12 yaşındayken bir misafir işçi çocuğu olarak Almanya'nın Stuttgart kentine geldi. Aras'ın bir kadın ve misafir işçi çocuğu olarak hem Baden Württemberg Eyaleti hem Almanya tarihinde ilk kez Eyalet Meclis Başkanı seçilmesi, tüm Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Aras, Eyalet Meclis Başkanı seçilmesinin kendisi ve Almanya için ne anlama geldiğini şöyle anlattı:







“Benim için çok güzel bir olay. Ben Doğu Anadolu, Bingöl doğumluyum. Bir misafir işçi çocuğu olarak Almanya'nın bana bu imkânı sunmasından dolayı çok mutluyum. Özellikle başta aileme çok şey borçluyum. Ailemin bu topluma açık olmasının, bizi zamanında eğitime yönlendirmesinin büyük önemi var. Bazı göçmen aileleri çocuklarını yüzme dersine göndermezken, benim ailem bizi yüzmeden dans kurslarına kadar eğitimle ilgili her şeye gönderdiler.”