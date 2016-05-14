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almanya'nın ilk kadın meclis başkanı aras'tan çarpıcı açıklama

ALMANYA'NIN İLK KADIN MECLİS BAŞKANI ARAS'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Bingöllü misafir işçi ailenin çocuğu olarak 12 yaşında Almanya'ya gelen Muhterem Aras (50), bugün ülkenin en çok konuşulan kadını oldu. Meclis başkanı seçilmesinde en büyük etkenin ailesinin topluma açık bir yapıda olmasını gösteren Aras, “Onlara çok şey borçluyum” dedi.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 10:02
Puan Ver : Almanya'nın İlk Kadın Meclis Başkanı Aras'tan Çarpıcı Açıklama(8/10)9


Muhterem Aras 50 yaşında, iki çocuk annesi. Bingöl'ün küçük bir köyü olan Elmaağaç doğumlu. 12 yaşındayken bir misafir işçi çocuğu olarak Almanya'nın Stuttgart kentine geldi. Aras'ın bir kadın ve misafir işçi çocuğu olarak hem Baden Württemberg Eyaleti hem Almanya tarihinde ilk kez Eyalet Meclis Başkanı seçilmesi, tüm Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Aras, Eyalet Meclis Başkanı seçilmesinin kendisi ve Almanya için ne anlama geldiğini şöyle anlattı:



“Benim için çok güzel bir olay. Ben Doğu Anadolu, Bingöl doğumluyum. Bir misafir işçi çocuğu olarak Almanya'nın bana bu imkânı sunmasından dolayı çok mutluyum. Özellikle başta aileme çok şey borçluyum. Ailemin bu topluma açık olmasının, bizi zamanında eğitime yönlendirmesinin büyük önemi var. Bazı göçmen aileleri çocuklarını yüzme dersine göndermezken, benim ailem bizi yüzmeden dans kurslarına kadar eğitimle ilgili her şeye gönderdiler.”








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