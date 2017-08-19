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ALMANYA'NIN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE ÇIKIŞINA BOZDAĞ'DAN YANIT


Almanya'nın Erdoğan'ın Çağrısı İç İşlerimize Müdahale Çıkışına Bozdağ'dan Yanıt
Tarih : 19 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Almanya'nın Erdoğan'ın Çağrısı İç İşlerimize Müdahale Çıkışına Bozdağ'dan Yanıt(8/10)4

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi toplu açılış töreni öncesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunduğunu, Alman halkına çağrıda bulunmadığını söyleyen Bozdağ, "Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına tecavüz etme durumu söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

"PKK VE FETÖ ALMANYA'DA HİMAYE EDİLİYOR"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "FETÖ' cüler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak görüyorlar. 4500 dosya gönderdik Almanya'ya. Bu dosyalar bağımsız Alman yargısında neden soruşturulmuyor? Tutumları sorgulanması gereken Alman yöneticileridir. FETÖ ve PKK, Almanya'da himaye görüyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bekir Bozdağ, "Almanya PKK'ya destek veriyor. PKK yöneticileri Almanya'da telekonferansla PKK'lılara seslendiler" dedi.

ALMANYA'YA YANIT VERDİ: SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunduğunu, Alman halkına çağrıda bulunmadığını söyleyen Bozdağ, "Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına tecavüz etme durumu söz konusu değildir. Hayır kampanyası yapanlara Alman siyasilerin destekleri Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık değil mi? Merkel'in yüzde 49'a karşı sorumluluğumuz var sözleri ne anlama geliyor? Bu yüzde 49 Almanya'da oy mu verecek? Türkiye'ye karşı konuşan herkes haddini bilmek zorundadır. "Gabriel, hayır oyu verenlere vize serbestisi getirelim" diye açıklama yaptı. Bu hayır oyu verenler Almanya'da oy mu kullanacak?. Almanya bizim referandumumuzla ilgili söz söylediğinde iç işlerimize karışmış olmuyor da biz Türk vatandaşlarına çağrıda bulunduğumuzda mı karışmış oluyoruz" dedi.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI: ENİNDE SONUNDA HESABINI SORACAĞIZ

Adil Öksüz ile ilgili konuya ise Bozdağ, "Almanya'da kendilerine bu konu sorulan yetkili yalanlamadı da doğrulamadı bunun diplomatik olarak ne anlama geldiğini biliyoruz. Biz Türkiye olarak bunları istedik ve istemeye devam edeceğiz. Maalesef Alman yetkililer bugüne kadar olumlu bir adım atmadılar. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu cevap verilmedi biz bu beklentilerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Eninde sonunda onları Türkiye'ye getireceğiz ve hesabını soracağız bundan kaçış yoktur." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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