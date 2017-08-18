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Almanya'nın Düsseldorf Kentinde Bıçaklı Dehşet: Bir Kişi Öldü

ALMANYA'NIN DÜSSELDORF KENTİNDE BIÇAKLI DEHŞET: BİR KİŞİ ÖLDÜ

Finlandiya'nın Åbo kentinde yaşanan bıçaklı saldırıdan sonra Almanya Düsseldorf kentinde de bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Almanya'nın Düsseldorf Kentinde Bıçaklı Dehşet: Bir Kişi Öldü(9/10)5

İspanya'nın Barcelona kentinde dün akşam yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin de yaralandığı DAEŞ saldırısının ardından bugün de Finlandiya'nın Åbo kentinde bıçaklı saldırı yaşanmıştı.

Çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırgan bir kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalanmıştı.

ALMANYA'DA DA BIÇAKLI DEHŞET

Bu saldırıların ardından bir saldırı haber de Almanya'dan geldi.

Dusseldorf şehri yakınlarındaki Wuppertal-Elberfeld'de gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN KAÇMAYI BAŞARDI

Polis bıçaklı saldırganı arıyor. Saldırının nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

​Olay yerine ilişkin ilk fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Fotoğraflarda, olay yerine özel polis ekiplerinin gönderildiği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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