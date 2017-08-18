ALMANYA'NIN DÜSSELDORF KENTİNDE BIÇAKLI DEHŞET: BİR KİŞİ ÖLDÜ
Finlandiya'nın Åbo kentinde yaşanan bıçaklı saldırıdan sonra Almanya Düsseldorf kentinde de bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı.
İspanya'nın Barcelona kentinde dün akşam yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin de yaralandığı DAEŞ saldırısının ardından bugün de Finlandiya'nın Åbo kentinde bıçaklı saldırı yaşanmıştı.
Çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırgan bir kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalanmıştı.
ALMANYA'DA DA BIÇAKLI DEHŞET
Bu saldırıların ardından bir saldırı haber de Almanya'dan geldi.
Dusseldorf şehri yakınlarındaki Wuppertal-Elberfeld'de gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
SALDIRGAN KAÇMAYI BAŞARDI
Polis bıçaklı saldırganı arıyor. Saldırının nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Olay yerine ilişkin ilk fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Fotoğraflarda, olay yerine özel polis ekiplerinin gönderildiği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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