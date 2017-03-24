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almanya'dan yeni çark! 'türkiye ile diyalog sürmeli'

ALMANYA'DAN YENİ ÇARK! 'TÜRKİYE İLE DİYALOG SÜRMELİ'

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'den gelen açıklamanın ardından bugün de Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi. Almanya'dan üst üste gelen bu geri dönüşler dikkat çekti.

Tarih : 24 Mart 2017, 14:20
Puan Ver : Almanya'dan Yeni Çark! 'türkiye İle Diyalog Sürmeli'(10/10)9


Gabriel, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.



'KAPILARI AÇIK TUTMAK İÇİN NE YAPIYORUZ?'



Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, "Zor da olsa, 'Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?' sorusunun yanıtını aramalıyız" ifadesini kullandı.



'TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ DEĞİŞMEYECEK'



"Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını" belirten Alman Dışişleri Bakanı, "Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye dünya üzerinde yer değiştirmeyecek" dedi. Gabriel, Türkiye ile diyalogun sürmesi gerektiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








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