

Alman Bild gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, "Vize muafiyeti ancak belli şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu olacaktır ancak şu anda böyle bir durum mevcut değil" dedi.







15 Temmuz ile ilgili de konuşan Steinmeier Almanya'nın Türkiye'deki darbe girişimini açıkça kınadığını belirtti.