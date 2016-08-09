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almanya'dan vize muafiyeti açıklaması

ALMANYA'DAN VİZE MUAFİYETİ AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türk vatandaşlarına ekim ayına kadar vize muafiyeti tanınması konusundaki beklentinin gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 10:48
Puan Ver : Almanya'dan Vize Muafiyeti Açıklaması(0/10)


Alman Bild gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, "Vize muafiyeti ancak belli şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu olacaktır ancak şu anda böyle bir durum mevcut değil" dedi.



15 Temmuz ile ilgili de konuşan Steinmeier Almanya'nın Türkiye'deki darbe girişimini açıkça kınadığını belirtti.








Etiketler: Almanya  Dan  Vize  Muafiyeti  Açıklaması    haber

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