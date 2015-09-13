ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE FLAŞ UYARI
Frankfurter Rundschau gazetesinin internet sayfasında yer verdiği habere göre, Funke Medya grubuna açıklamalarda bulunan Steinmeier, Türkiye'de bittiği sanılan çatışmaların yeniden ve tüm şiddetiyle geri döndüğünü söyledi.
Haftadan haftaya endişe ile şiddetin tırmanmasını gözlemlediklerini kaydeden Steinmeier, “Türkiye'nin terörist saldırılara dengeli bir tepki vermesini anlayışla karşılıyor, Ankara hükümetinin durumun normalleşmesi için çaba sarfetmesini ve aşırı tepki vermekten kaçınmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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