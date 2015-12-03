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almanya'dan türkiye'ye destek

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Rusya'nın Türkiye ile ilgili iddialarına, ABD'nin ardından bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:43
Puan Ver : Almanya'dan Türkiye'ye Destek(6/10)4


Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Suriye'de IŞİD'in elinde olan petrol yataklarından elde edilen yasadışı petrol sevkiyatı ile ilişkili olduğu yönündeki iddialarına Almanya'dan açıklama geldi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Ancak Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert'in düzenlediği brifingde dile getirdiği sözleri tekrar edebilirim. Elimizde böyle bir bilgi yok” diye konuştu.








Etiketler: Almanya  Dan  Türkiye  Ye  Destek    haber

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