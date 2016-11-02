

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas , Türkiye'den siyasi nedenlerle gelen iade taleplerini işleme almama haklarını saklı tuttuklarını söyledi.







Berlin'de gazetecilerle bir araya gelen Maas, Türkiye'den gelen iade taleplerinin tek tek incelendiğini belirtti.







Cinayet gibi ağır suçlarda Türkiye'den gelen adli yardım taleplerini işleme aldıklarını dile getiren Maas, "Siyasi nedenlerden dolayı gelen iade talepleri konusunda da bunları işleme almama hakkını saklı tutuyoruz" dedi.