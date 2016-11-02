ALMANYA'DAN TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Türkiye'den siyasi nedenlerle gelen iade taleplerini tek tek incelediklerini belirtenAlmanya Adalet Bakanı Maas, bu talepleri işleme almama haklarını saklı tuttuklarını belirtti.
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas , Türkiye'den siyasi nedenlerle gelen iade taleplerini işleme almama haklarını saklı tuttuklarını söyledi.
Berlin'de gazetecilerle bir araya gelen Maas, Türkiye'den gelen iade taleplerinin tek tek incelendiğini belirtti.
Cinayet gibi ağır suçlarda Türkiye'den gelen adli yardım taleplerini işleme aldıklarını dile getiren Maas, "Siyasi nedenlerden dolayı gelen iade talepleri konusunda da bunları işleme almama hakkını saklı tutuyoruz" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar