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almanya'dan türkiye'nin iade talepleriyle ilgili açıklama

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'den siyasi nedenlerle gelen iade taleplerini tek tek incelediklerini belirtenAlmanya Adalet Bakanı Maas, bu talepleri işleme almama haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

Tarih : 02 Kasım 2016, 08:02
Puan Ver : Almanya'dan Türkiye'nin İade Talepleriyle İlgili Açıklama(10/10)12


Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas , Türkiye'den siyasi nedenlerle gelen iade taleplerini işleme almama haklarını saklı tuttuklarını söyledi.



Berlin'de gazetecilerle bir araya gelen Maas, Türkiye'den gelen iade taleplerinin tek tek incelendiğini belirtti.



Cinayet gibi ağır suçlarda Türkiye'den gelen adli yardım taleplerini işleme aldıklarını dile getiren Maas, "Siyasi nedenlerden dolayı gelen iade talepleri konusunda da bunları işleme almama hakkını saklı tutuyoruz" dedi.








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