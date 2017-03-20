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almanya'dan türkiye'nin ab üyeliği yorumu

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ YORUMU

Almanya'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında flaş bir yorum geldi.

Tarih : 20 Mart 2017, 12:41
Puan Ver : Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu(7/10)8


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gabriel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği girişimleri hakkında Türkiye'nin Birliğe tam üye olmasının "gerçekçi" olmadığını ifade etti.



Alman Bakan Sigmar Gabriel, Alman Der Spiegel dergisine konuştu. Alman Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Gabriel, “Türkiye Avrupa Birliği'ne üyeliğe hiç olmadığı kadar uzak" açıklamasında bulundu.



Merkel'in 2005 yılında Almanya'nın başına geçtiğinde Türkkiye'nin AB üyeliğini istemediğini ve kendisinin de o dönemde bu konuda Merkel'e katılmadığını ifade etti. Fakat şuan ki duruma baktığında İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından görüşünün değiştiğini belirtti.



 



kaynak:haberandum








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