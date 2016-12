Bakanlık duyurusunda, Alman vatandaşlarının Türkiye'de dışarı çıkarken yanlarında mutlaka geçerli bir kimlik bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. Her an ve her bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği ve kimlik kontrolleri yapılabileceği uyarısında bulunuldu.



Ankara ve İstanbul'a dikkat çekildi



Almanya Dışişleri Bakanlığı, özellikle İstanbul ve Ankara'daki vatandaşlarını dikkatli olmaları ve insanların toplu bulunduğu yerlerden uzak durmaları konusunda da uyardı. Dışişlerinin uyarısında, Atatürk Havalimanı'nda uçuşların 16 Temmuz'da başladığına ancak uçuşların hala düzensiz olduğuna ve gecikmeler yaşanabileceğine dikkat çekildi. Uyarıda, Türkiye'de politik gerginliklerden ötürü şiddet olayları ve terör saldırılarının olabileceği de belirtildi.