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almanya'dan şoke eden gülen hamlesi

ALMANYA'DAN ŞOKE EDEN GÜLEN HAMLESİ

Almanya'da Stuttgart Savcılığı Gülen'e yakın firmalara boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı

Tarih : 01 Eylül 2016, 11:30
Puan Ver : Almanya'dan Şoke Eden Gülen Hamlesi(9/10)6


Almanyada Stuttgart Savcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen hareketine yakın firmalara yönelik internet üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Basına yansıyan haberlere göre, Stuttgart Savcılığından bir sözcü, 15 kişi hakkında Halkı kışkırtmak suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.








Etiketler: Almanya  Dan  Şoke  Eden  Gülen  Hamlesi    haber

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