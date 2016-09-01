ALMANYA'DAN ŞOKE EDEN GÜLEN HAMLESİ
Almanya'da Stuttgart Savcılığı Gülen'e yakın firmalara boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı
Almanyada Stuttgart Savcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen hareketine yakın firmalara yönelik internet üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Basına yansıyan haberlere göre, Stuttgart Savcılığından bir sözcü, 15 kişi hakkında Halkı kışkırtmak suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
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