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ALMANYA'DAN SKANDAL KARAR!


ALMANYA'DAN SKANDAL KARAR!
Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:15
Puan Ver : Almanya'dan Skandal Karar!(8/10)6


WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdıkları ortak habere göre, bazı Türk askerleri ve ailelerinin iltica başvurusu kabul edildi. Sığınma talebi kabul edilenlerin Almanyadaki NATO üssünde görevli diplomatik pasaport sahibi Türk askerleri olduğu bildirildi, ancak sayı açıklanmadı.



WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesi, darbe girişiminden Mayıs 2017 tarihine kadar asker, hakim, diplomat ve üst düzey devlet görevlisi olmak üzere, Almanyaya 414 diplomatik iltica başvurusu yapıldığını yazdı. Söz konusu sayıya diplomatların aile bireylerinin de dahil olduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Almanya  Dan  Skandal  Karar    haber

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