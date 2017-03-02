

Almanya'nın Gaggenau kasabasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı referandum etkinliği Alman yetkililer tarafından iptal edildi.



Gaggenau Belediyesi aldığı kararı, etkinliğin yapılacağı mekanın beklenen kalabalık için fazla küçük olmasına dayandırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediye, toplantıya ziyaretçi akını yaşanacağını tahmin ediyor ve Bad Rotenfels Salonu otoparkı ve girişi bu kadar kalabalığı kaldıracak kapasitede değil." ifadelerine yer verildi.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından organize edilen toplantıda, Bekir Bozdağ'ın referandum konulu bir konuşma yapması bekleniyordu.







kaynak:habertürk