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almanya'dan skandal karar!

ALMANYA'DAN SKANDAL KARAR!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı konuşma iptal edildi

Tarih : 02 Mart 2017, 17:23
Puan Ver : Almanya'dan Skandal Karar!(10/10)8


Almanya'nın Gaggenau kasabasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı referandum etkinliği Alman yetkililer tarafından iptal edildi.



Gaggenau Belediyesi aldığı kararı, etkinliğin yapılacağı mekanın beklenen kalabalık için fazla küçük olmasına dayandırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediye, toplantıya ziyaretçi akını yaşanacağını tahmin ediyor ve Bad Rotenfels Salonu otoparkı ve girişi bu kadar kalabalığı kaldıracak kapasitede değil." ifadelerine yer verildi.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından organize edilen toplantıda, Bekir Bozdağ'ın referandum konulu bir konuşma yapması bekleniyordu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Almanya  Dan  Skandal  Karar    haber

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