Türkiye'ye karşı düşmanlıkta yeni bir evreye geçen Almanya'da bu iki bakan ortak bir mektup yayınlayarak kin kustu. Almana Dışişleri Bakanı Gabriel ile Adalet Bakanı Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki demokrasi kültürü için bir tehlike oluşturduğunu iddia ederek, cami ve derneklerin denetiminin sıkılaştırılması gibi bir dizi 'önlem' açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Spiegel Online haber portalı için "Erdoğan'ın kültür savaşına Almanya'da yer yok" başlıklı ortak makale kaleme aldı.

CAMİLERİ VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDILAR

Sosyal Demokrat Partili (SPD) iki bakan, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikalleşmesiyle birlikte Almanya'da Türk devletine bağlı faaliyet gösteren cami ve derneklerde de rota değişikliği yaşandığını' savunarak, Erdoğan öncesi dönemdeki laik gelenek terk edilerek karmaşık yapı ve ağlar oluştuğu ididasında bulundular.

'Almanya'daki Müslüman cemaatlerin Erdoğan'ın etkisi altına girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini' savunan bakanlar, Türk devlet televizyon kanallarının da 'Türkiye'deki gerçeklerle ilgili yanlış bir tabloyu Almanya'daki Türklerin oturma odalarına taşıdığı' iddiasında bulundu.

TÜRKLERİN NE SEYREDECEKLERİNE DE BAKANLAR KARAR VERECEK

Gabriel ve Maas bu nedenle Almanya'daki Türklerin Erdoğan yanlısı medya yerine çoğulcu Avrupa medyasına yönelmesini sağlamak gerektiğini savunarak, "Erdoğan'ın düşman tabloları yaratmaya yönelik söylemi ve kendisine direnen insanları 'imansız' ya da 'vatan haini' diye karalaması, Almanya'daki demokratik kültür açısından bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK AYNISINI YAPMALIYIZ"

İki bakan, açıklamalarında daha da ileri gidip Türk hükümeti ile teröristleri bir tutarak "Türk hükümetinin Almanya'da bu tür nüfuz oluşturma girişimlerine, Alman topraklarında PKK gibi kriminal, terörist ve aşırıcı faaliyetler içindeki Türk örgütlere karşı nasıl kararlı bir mücadele içindeysek aynı şekilde karşı koymalı ve cezai işlem uygulamalıyız" dedi.

İki bakan makalesini "Türk demokratik güçleri Almanya'da da güçlendirmeliyiz. Özgürlükçü-demokratik devletimize yönelik bu güçlü tehlike karşısında, hiç bir şey yapmadan öylece duramayız. Bu, Almanya için olduğu kadar Avrupa için de geçerli" sözleriyle noktaladılar.

Kaynak: haberinburada