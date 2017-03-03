ALMANYA'DAN 'MİTİNG İPTALİ' KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın iptal edilen mitingine ilişkin açıklamada bulundu
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına federal hükümetin dahil olmadığını söyledi.
Reuters'ın haberine göre sözcü, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.
Öte yandan sözcü, Türkiye ile diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.
kaynak:habertürk
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