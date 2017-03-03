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almanya'dan 'miting iptali' kararına ilişkin açıklama

ALMANYA'DAN 'MİTİNG İPTALİ' KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın iptal edilen mitingine ilişkin açıklamada bulundu

Tarih : 03 Mart 2017, 15:02
Puan Ver : Almanya'dan 'miting İptali' Kararına İlişkin Açıklama(10/10)9


Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına federal hükümetin dahil olmadığını söyledi.



Reuters'ın haberine göre sözcü, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.



Öte yandan sözcü, Türkiye ile diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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