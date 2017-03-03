

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına federal hükümetin dahil olmadığını söyledi.



Reuters'ın haberine göre sözcü, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.



Öte yandan sözcü, Türkiye ile diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.







kaynak:habertürk