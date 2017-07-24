Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken bugün Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" dedi.

Sözcü Dubel açıklamasının devamında "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" diye konuştu.

Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada