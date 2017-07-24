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ALMANYA'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: TÜRKİYE İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ


Almanya'dan Küstah Çıkış: Türkiye ile İlgili Alınacak Önlemleri Değerlendiriyoruz
Tarih : 24 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Almanya'dan Küstah Çıkış: Türkiye İle İlgili Alınacak Önlemleri Değerlendiriyoruz(7/10)3

Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken bugün Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" dedi.

Sözcü Dubel açıklamasının devamında "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" diye konuştu.

Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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