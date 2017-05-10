

Ne ABD, ne de AB'nin Türkiye düşmanlığı bitmek bilmedi. Batı Türk milletine bombalar atan, kanlı pusular kuran kalleşlerle ortak hareket etti. Küresel terörün ilk sırasına ise Almanya yerleşti. Almanya, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'den sonra FETÖ için devreye girdi. Almanya'daki NATO üssü olan Ramstein Hava Üssü'nde görev yapan 150 FETÖ'cü askerin iltica talebini kabul etti. Üstelik cuntacıların yanına aileleri de eklendi. Almanya'nın FETÖ'cülere hizmeti bununla sınırlı değildi. Almanlar'ın, haklarında yakalama kararı bulunan bu askerlere rütbelerine göre maaş bağladığı da öğrenildi.







PASAPORT DA ALACAKLAR



Buna göre FETÖ cuntasının firari askerlerine 950 Euro ile bin 500 Euro (4 bin ile 6 bin TL) arasında para verildiği belirtildi. Bu maaşın çocuk sayısına göre değiştiği kaydedildi. NATO'nun Almanya'daki üste görev yapan hainlere 3 bin ile 3 bin 500 Euro (12 bin ile 14 bin TL) arasında maaş ödemeye devam ettiği kaydedildi. Bununla birlikte firariler Alman makamları tarafından özel bir eve yerleştirildi. Öte yandan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 7 bin 700 Türk vatandaşı sığınma talep etti. Almanya'nın 2017 yılının sonuna kadar 6 bin başvuruyu kabul edeceği öğrenildi. Belçika ve Hollanda gibi ülkeler de bu kararı uygulayacaklarını açıkladı.







kaynak:ahaber