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almanya'dan incirlik iddiası

ALMANYA'DAN İNCİRLİK İDDİASI

Alman basınının iddiasına göre Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verdi. Haber Alman Savunma Bakanlığı Komitesi kaynaklarına dayandırıldı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 14:50
Puan Ver : Almanya'dan İncirlik İddiası(9/10)10


Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verdiği ileri sürüldü.



Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier bu kararın iki ülkeyi birbirine yaklaştıracağını vurguladı. Türk tarafı ise bu iddiayı henüz doğrulamadı.








Etiketler: Almanya  Dan  İncirlik  İddiası    haber

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