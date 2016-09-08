

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verdiği ileri sürüldü.



Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.







Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier bu kararın iki ülkeyi birbirine yaklaştıracağını vurguladı. Türk tarafı ise bu iddiayı henüz doğrulamadı.