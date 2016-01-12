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ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA! MERKEL KONUŞTU


ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA! MERKEL KONUŞTU
Tarih : 12 Ocak 2016, 15:48
Puan Ver : Almanya'dan İlk Açıklama! Merkel Konuştu(6/10)6


Bugün İstanbul-Sultanahmet meydanında yaşanan terör saldırısından sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Walter Steinmeier saat 13.45'de basına kısa bir demeç verdi. “Teröre karşı ortak çalışmamız gerekiyor” diyen Merkel, Başbakan Ahmet Davutuoğlu ile görüşeceğini söyledi.



“Patlamada ölen ve yaralananlar arasında Alman vatandaşlarının da olmasından kaygı duyuyoruz” diyen Merkel, kısa süre içinde Başbakan Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Merkel “Ulusararası terör çirkin yüzünü İstanbul, Paris, Ankara ve Tunus'ta da göstermiştir. Bu teröre karşı kararlılıkla mücadele etmeliyiz” dedi.



Dışişleri Bakanı Walter Steinmeier de şunları söyledi: “Korkakça yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Düşüncelerimiz terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar ve yakınlarında.” Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Alman Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliğiyle irtibat içinde olduklarını gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.








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