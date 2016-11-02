

Terör örgütlerine destek vererek ikiyüzlü politika yürüten Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik baskılar çok alarm verici durumda" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.







Almanya hükümet sözcüsü muhalif gazetecilerin darbe girişimi ile bağlantılı olarak, gazetecilerin “Türkiye'ye bu konuda bir yaptırımınız olacak mı? “ sorusuna, herhangi bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi.







Merkel'in hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Türkiye'deki basınözgürlüğüne yönelik baskılar çok alarm verici” dedi.







Seibert düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve meslektaşlarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde gözaltına alındığına inanmıyoruz” dedi.