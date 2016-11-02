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almanya'dan haddini aşan türkiye açıklaması

ALMANYA'DAN HADDİNİ AŞAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terör örgütlerine destek vererek ikiyüzlü politika yürüten Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik baskılar çok alarm verici durumda" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.

Tarih : 02 Kasım 2016, 16:35
Puan Ver : Almanya'dan Haddini Aşan Türkiye Açıklaması(6/10)4


Terör örgütlerine destek vererek ikiyüzlü politika yürüten Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik baskılar çok alarm verici durumda" diyerek skandal açıklamalarda bulundu.



Almanya hükümet sözcüsü muhalif gazetecilerin darbe girişimi ile bağlantılı olarak, gazetecilerin “Türkiye'ye bu konuda bir yaptırımınız olacak mı? “ sorusuna, herhangi bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi.



Merkel'in hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Türkiye'deki basınözgürlüğüne yönelik baskılar çok alarm verici” dedi.



Seibert düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve meslektaşlarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde gözaltına alındığına inanmıyoruz” dedi.








Etiketler: Almanya  Dan  Haddini  Aşan  Türkiye  Açıklaması    haber

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