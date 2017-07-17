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ALMANYA’DAN GRUP YORUM TALİMATI: BUNLAR DHKP-C’Lİ, HEMEN YASAKLAYIN


Almanya’dan Grup Yorum talimatı: Bunlar DHKP-C’li, hemen yasaklayın
Tarih : 17 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın(10/10)6

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.



TALİMAT 23 MAYIS'A AİT



Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.



İLK KONSER GEÇEN AY İPTAL EDİLMİŞ



?Öte yandan Grup Yorum'un Almanya'nın Fulda kentinde düzenlemek istediği 'Irkçılığa Karşı Konser' adlı konseri de geçen ay Belediye'nin yasağına takılmış, grubun taraftarları ise yasağı, kentin muhtelif yerlerinde ondan fazla miting başvurusu yaparak aşmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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