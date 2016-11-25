

Alman hükümetinin Sözcü Vekili Ulrika Demmer, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne mültecilere sınırları açmakla tehdit etmesine ilişkin soruları yanıtladı.



AB ile yeni bir gerginliğin yaşanmaması konusunda uyaran Demmer, “Tehditler iki tarafa da fayda sağlamıyor” diye konuştu. Demmer, sıkıntı yaşanan konuların karşılıklı konuşarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Mültecilerle ilgili anlaşmaların ortak bir başarı olduğunu ifade eden Demmer, anlaşmanın devam etmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcü Vekili Sawsan Chebli de Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesinin Alman hükümeti açısından büyük önem taşıdığını, bu konuda kararın Türkiye'ye ait olduğunu ifade etti.



“SINIR KAPILARINI AÇARIZ”



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında Avrupa Parlamentosunun “Türkiye ile müzakereler dondurulsun” önerisiyle ilgili olara AB'ye seslendi: “Toplanmışlar 30-40 kişi verilen bildiriye hayır diyor, geri kalan 300-400 kişi evet diyor. Ya topunuz dese ne yazar. Hiçbir zaman siz insanlığa iyi davranmadınız, insanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri sahile vurduğu zaman siz almadınız, 3 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bana bak, ileri gidersiniz sınır kapılarını açarız!” dedi.







kaynak:sözcü