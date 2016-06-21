O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ALMANYA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMYİZ BAŞVURUSUNA RET


ALMANYA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMYİZ BAŞVURUSUNA RET
Tarih : 21 Haziran 2016, 15:47
Puan Ver : Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temyiz Başvurusuna Ret(7/10)4


Reuters'ın haberine göre, Alman mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi hakkında şiir yazan Alman komedyene destek veren ülkenin en büyük medya grubunun başkanı için yaptığı başvurunun geri çevrilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.



Almanya'nın en büyük medya grubu Axel Springer'in yöneticisi Mathias Döpfner, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı şiir nedeniyle hakkında dava açılan komedyen Jan Böhmermann'a destek vermişti.



Bu desteğe tepki gösteren Erdoğan, Döpfner hakkında da 'ihtiyati tedbir' kararı alınması için yerel mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuru reddedilmişti.








Etiketler: Almanya  Dan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  In  Temyiz  Başvurusuna  Ret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER