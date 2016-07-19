ALMANYA'DAKİ SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ
Almanya'nın Würzburg kentinde trendeki saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki Afgan kökenli saldırganın evinde IŞİD flamasının bulunmasının ardından saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.
Geçtiğimiz gece saat 21.15 sularında Treuchtlingen-Würzburg seferini yapan trende tekbir getirerek elindeki balta ve bıçakla 4 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polislere de bıçakla saldırınca vuruldu. Yaralıların Hongkonglu bir aileden olduğu ve 14 yolcunun da saldırı nedeniyle şoka girdiği bildirildi.
Bir görgü tanığı saldırıyla ilgili olarak, Trenin içinde her taraf kandı. Sanki mezbahana gibi görünüyordu ifadelerini kullandı.
Saldırganın evinde arama yapan polis IŞİD flaması bulmuştu. Son gelişmeye göre ise örgüt saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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