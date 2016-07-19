

Geçtiğimiz gece saat 21.15 sularında Treuchtlingen-Würzburg seferini yapan trende tekbir getirerek elindeki balta ve bıçakla 4 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı. Peşine düşen polislere de bıçakla saldırınca vuruldu. Yaralıların Hongkonglu bir aileden olduğu ve 14 yolcunun da saldırı nedeniyle şoka girdiği bildirildi.







Bir görgü tanığı saldırıyla ilgili olarak, Trenin içinde her taraf kandı. Sanki mezbahana gibi görünüyordu ifadelerini kullandı.







Saldırganın evinde arama yapan polis IŞİD flaması bulmuştu. Son gelişmeye göre ise örgüt saldırının sorumluluğunu üstlendi.