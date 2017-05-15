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almanya'daki mini seçimde kazanan türk armin

ALMANYA'DAKİ MİNİ SEÇİMDE KAZANAN TÜRK ARMİN

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet seçimlerinin ardından partilerin gözü 24 Eylül'deki genel seçimlerde. Hristiyan Birlik, liberaller ve sağ popülist AfD seçimin kazananları oldu. SPD ve Yeşiller ise kan kaybetti.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Almanya'daki Mini Seçimde Kazanan Türk Armin(10/10)11


KRV eyaleti, Sosyal Demokratların kalesi sayılıyordu. 2005-2010 yılları haricinde yaklaşık 50 yıl boyunca eyalette Sosyal Demokratlar iktidarda olmuştu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber seçim sonuçlarını "CDU, SPD'nin kalbini fethetti. Bu CDU için harika bir gün” sözleriyle değerlendirdi.



SPD'NİN HEZİMETİ İSTİFA GETİRDİ



Seçimlerde ilk sonuçlara göre SPD 8 puan oy kaybetti ve oy oranı yüzde 31,1 civarında kaldı. Sosyal Demokratların KRV'de uğradığı yenilginin ardından, Hannelore Kraft, partinin eyalet teşkilat başkanlığından ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 2010 yılından beri Eyalet Başbakanı olan Kraft, bu yenilgide "kişisel olarak sorumluluğu üstlendiğini” söyledi.



SPD Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz ise ilk sonuçlar belli olduktan sonra Berlin'deki parti merkezinde yaptığı açıklamada, sonucu "gerçekten büyük bir yenilgi” diye niteledi. KRV seçimleri, Ocak ayında başbakan adayı olması ile SPD'ye taze bir rüzgar getiren Schulz'un üçüncü yenilgisi oldu. SPD daha önce de Saar ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde oy kaybına uğramıştı.



 



kaynak:hürriyet








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