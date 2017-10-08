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ALMANYA'DAKİ KORKUNÇ KAZADA 3 TÜRK GENCİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ


Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi
Tarih : 08 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi(10/10)6

Almanya'nin Hessen Eyaleti Butzbach kentinde meydana gelen trafik kazasında ikisi kadın biri erkek, 3 Türk genci hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 18 yaşındaki genç kız ise hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE ARACIN İÇERİSİNDEN ZOR ÇIKARDI

Polisin yaptığı açıklamaya göre kaza, Windhofkurve olarak adlandırılan Butzbach ve Langgöns arasında saat 4.30'da meydana geldi. 23 yaşındaki kadın sürücü, karşı yönden gelen TIR çekme aracı (çekici) ile çarpıştı. Hurda haline dönen araçtan 4 kişiyi itfaiye güçlükle çıkarabildi.

3 TÜRK CAN VERDİ

Kazada aracın içindeki ikisi kuzen olan ve Hatay Samandağlı 23 yaşındaki sürücü Paula Yalman Bad Vilbel'den, yanında oturan 20 yaşındaki kız arkadaşı Julia Kabaca ve 18 yaşındaki kimliği açıklanmayan kızın Butzhbach'tan, arkada oturan 20 yaşındaki Kayserili Kazım Cihan'ın Offenbach'tan oldukları bilgisi verildi.

SOKAK 4 SAAT KAPALI KALDI

Hüttenberg'den olan 34 yaşındaki çekicinin şoförü hafif yaralandı. Giessen'deki savcılık, kazanın incelenmesi için bir uzman görevlendirdi ve arabanın emniyet altına alınmasını istedi.

Yol, Butzbach ve Kirchgöns'den gelen itfaiye görevlilerinin çalışmaları sürdüğünden ve Butzbach ile Butzbach Pohl-Göns arasındaki iki yönlü temizlik işleri için sabah 8.30'a kadar kapalı kaldı.

"Windhofkurve'daki bu kaza ise ölümcül bir nokta olarak biliniyor. Burada gerçekleşen en son kaza, yıl başında 66 yaşındaki bir kadının, traktör römorku ile çarpışması sonucu ölümüne sebep olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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