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almanya'daki avm saldırganının kimliği belli oldu

ALMANYA'DAKİ AVM SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Almanya'nın Münih kentindeki bir alışveriş merkezine baskın düzenleyerek, 10 kişiyi öldüren saldırganın 18 yaşında İran asıllı alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:15
Puan Ver : Almanya'daki Avm Saldırganının Kimliği Belli Oldu(6/10)5


Almanya'nın Münih kentinde Olympia alışveriş merkezine TSİ 19:00 sıralarında saldırı düzenlenmişti. 10 kişiyi öldürdükten sonra kendini de vuran saldırganın 18 yaşında İran asıllı Alman vatandaşı olduğu kaydedildi. Ancak saldırganın saldırıyı neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Saldırıda 3'ü kritik 16 kişi yaralandı.



Sabahın erken saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Münih emniyet Müdürü Hubertus Andrae, suçlunun herhangi bir kaydının bulunmadığını ve terör örgütleri ile bir bağlantısının olup olmadığının da bilinmediğini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Andrae, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, “Bir terör saldırısı olabileceğini göz ardı etmiyoruz ama bunu doğrulamıyoruz da” dedi.



Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabineyi toplama kararı aldı.



ABD Başkanı Barack Obama, bu şartlar altında Almanya'ya tüm desteğin verileceğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Alman halkının acısını paylaştığını kaydetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırının karşısından dehşete kapıldığını dile getirerek, “Almanya'daki dostlarımıza destek vermeye hazırız” dedi.

 








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