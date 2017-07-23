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Almanya'da yaşayan Türk boksörün cesedi bulundu

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK BOKSÖRÜN CESEDİ BULUNDU

Almanya'da boksörlük yapan 22 yaşındaki Türk Tunahan Keser'in ormanda cesedi bulundu. Genç sporcudan 23 Haziran'dan beri haber alınamıyordu.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Almanya'da Yaşayan Türk Boksörün Cesedi Bulundu(7/10)3

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 22 yaşındaki Tunahan Keser'in A7 otobanına yakın bir ormanda cesedi bulundu.

BOKSÖRLÜK YAPIYORDU

Morgenpost gazetesinde yer alan habere göre genç boksör Keser'in cesedi bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki bir ormanda bulundu. Tunahan Keser'in babası Cemil Keser cesedin oğluna ait olduğunu belirtti.

ANTRENÖRÜNÜ AYAĞINDAN VURMUŞLARDI

Hamburg'da yaşayan genç boksör, 23 Haziran'da Hamburg'da bir ringe çıkacaktı. Ancak bir gece önce antrenörü Khoren G. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bunun üzerine maç önce başka bir tarihe ertelendi daha sonra iptal edildi. Aynı gün, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden akşam saatlerinde çıkan Tunahan Keser de hiçbir iz bırakmadan kayboldu.

Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Keser'in en son görüldüğü yer de Kollau Caddesi oldu. Tunahan Keser'in Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede de bir ize rastlanmadı. Aile, yetenekli boksör Tunahan Keser'in kaçırılmış olabileceğinden şüphelenmişti. Keser'den 23 Haziran'dan beri haber alınamıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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