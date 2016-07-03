ALMANYA'DA TÜRK İMAM KAYIP
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Merkez Camii imamı Münir Çamlı'dan haber alınamıyor.
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Merkez Camii imamı Münir Çamlı'dan haber alınamıyor.
Çamlı'nın en son geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 00.04 sıralarında Hamburg'un Steindamm Caddesi'nde evine tatlı alırken görüldüğü iddia ediliyor.
Türk hocanın yakınları, tedirgin bir şekilde gelecek iyi haberi bekliyor. Yakınları Münir hocanın kalp ve şeker hastası olduğunu eve gelmeyince polise başvurduklarını söyledi.
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