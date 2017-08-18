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Almanya'da Türk Gurbetçiyi Ailesinin Gözü Önünde Öldürüldü

ALMANYA'DA TÜRK GURBETÇİYİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Almanya'nın Frankfur kentinde, 43 yaşındaki Eşref Çağrışlı, ailesiyle aracına binerken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Almanya'da Türk Gurbetçiyi Ailesinin Gözü Önünde Öldürüldü(10/10)6

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında ikamet eden 43 yaşındaki Eşref Çağrışlı, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından öldürüldü. Olayı soruşturan Darmstadt polisi saldırganın 20-30 yaşları arasında kapüşonlu basketbol eşofmanı giyen 170 boylarında biri olduğunu ve olay yerinde yaya olarak kaçtığını açıkladı.

AİLESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURDU

Görgü şahitlerinin polise verdikleri ifadelerinde sabah saatlerinde Kayserili Eşref Çağrışlı'nın evinin önündeki aracına eşi ve 2 yaşındaki çocuğuyla binerken bir kişinin yaya olarak geldiğini ifade etti. Koşan kişinin, arabasına çocuğunu yerleştirmekte olan Çağrışlı'yı sağ koltuğunun altından bir el ateş ederek öldürdüğünü dile getiren görgü tanıkları saldırganın yaya olarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

ÇEVRESİNDE SEVİLEN BİRİYDİ

Olay bölgesinde, helikopter ve polis araçlarının katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Eşref Çağrışlı'nın arkadaşları ve yakınları olay yerinden ayrılmadı. Eşref Çağrışlı'nın arkadaşı Emrah Turanoğlu, Eşref'in arkadaşları arasında sevilen biri olduğunu, Pazartesi günü kendisini tıraş ettiğini sohbet ettiklerini belirterek merhuma rahmet diledi.

Eşref Çağrışlı'nın naaşı olay yerinden alınarak ali tıp kontrolünün ardından ailesine teslim edilecek. Darmstadt polisi olayla ilgili bilgisi olan başka görgü şahitlerinin bilgi vermelerini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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