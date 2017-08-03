Almanya'da bir Türk kadın, uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Polis, bir çocuk annesi kadının katilinin 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı.

Kadın cinayeti haberi bu kez Almanya'dan geldi. Türk kadın, uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından evinde öldürüldü.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde Esra Çelik (26) adlı bir Türk kadın evinde ölü bulundu. Polis, bir çocuk annesi kadının katilinin 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı.

KATİL SEVGİLİ, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Benalia'nın Çelik'in erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Polis sözcüsü Torsten Sziesze, katilin izini Facebook üzerinden sürdüklerini belirterek, şu ana kadar çok sayıda veri tespit edildiğini kaydetti. Yapılan otopsi sonucunda Esra Çelik'in başından ağır darbe aldığı tespit edildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Polis yetkilileri, şüphelinin 1.72 cm boyunda, kısa siyah saçlı ve spor giyimli olduğu belirterek şüpheliyi görenlerin derhal polise bildirmesini istedi.

Kaynak: haberinburada