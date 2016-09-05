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almanya'da tek galip ırkçı afd oldu

ALMANYA'DA TEK GALİP IRKÇI AFD OLDU

Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'ndeki parlamento seçimlerinin tek kazananı Irkçı söylemleriyle tanınan sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. Aşırı sağcı, İslam karşıtı AfD, Merkel'in partisi CDU'yu geride bıraktı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 11:44
Puan Ver : Almanya'da Tek Galip Irkçı Afd Oldu(6/10)8


Seçimde diğer bütün partiler oy kaybederken, resmi olmayan sonuçlara göre ilk kez girdiği seçimde yüzde 20.8 oy aldı.



Yaklaşık 1.3 milyon seçmenin bulunduğu 71 sandalyeli parlamento seçimlerine katılım yüzde 61.6 oldu. 17 partinin girdiği seçimlerde dört parti meclise girmeyi başardı. Resmi olmayan sonuçlara göre, SPD oyların yüzde 30.6'sını alarak 26 milletvekili ile en güçlü parti oldu. AfD ise yüzde 20.8 ile SPD'nin ardından en yüksek oyu alan ikinci parti oldu. AfD ilk kez girdiği parlamentoda 18 milletvekilliği aldı.  AfD'nin gerisinde kalan Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU ise, Merkel'in kendi memleketinde yüzde 19 oranında oy alabildi. Merkel'in CDU'su 16 milletvekilliği elde etti. Mecklenburg Vorpommern eyalet meclisine girmeyi başaran dördüncü parti ise Sol Parti oldu. Yüzde 13.2 oy alan Sol Parti 11 milletvekilliği elde etti.








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