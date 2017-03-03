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almanya'da taciz skandalı!

ALMANYA'DA TACİZ SKANDALI!

İki sporcu, 14 yaşındaki badmintoncuya aylarca kötü davranıp taciz etti

Tarih : 03 Mart 2017, 13:00
Puan Ver : Almanya'da Taciz Skandalı!(9/10)6


Almanya'nın Hamburg kentindeki olimpiyat köyünde, biri 18 yaşında milli yüzücü diğeri ise 19 yaşında milli badmintoncu iki sporcunun, 14 yaşındaki badmintoncu başka bir sporcuya aylarca kötü davranıp taciz ettiği ortaya çıktı.



Genç sporcunun zaman zaman dövülerek karanlık odaya kilitlendiği belirtilirken, başlatılan soruşturmanın ardından tespit edilen iki sporcunun da olimpiyat köyünden gönderildiği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Almanya  Da  Taciz  Skandalı    haber

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