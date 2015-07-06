Almanya'da son yüzyılın en sıcak gününün 40,3 dereceyle Bavyera eyaletinin Kitzingen beldesinde yaşandığı ve bunun Almanya rekoru olduğu açıklandı.



Almanya'da son yüzyılın en sıcak günü yaşandı AA Alman Meteoroji Dairesi, 1881 yılından bu yana ölçülmeye başlanan hava sıcaklıkları raporuna göre Almanya'da bugüne kadar hava sıcaklığı rekorunun 40,2 olduğunu, dün Bavyera eyaletinde 40,3 derece sıcaklığa ulaşıldığını ve bunun yeni Almanya rekoru olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.







Öte yandan aşırı sıcaklıklar nedeniyle Almanya'da serinlemek isterken boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye ulaştığı ifade edildi.







Almanya'nın güneyinde sıcaklık rekoru kırılırken kuzeyinde ise gece olumsuz hava koşulları nedeniyle tren seferlerinde aksama meydana geldi. Başkent Berlin'de açık hava konserleri iptal edildi ve Hannover-Berlin arası hızlı tren seferleri durduruldu.







Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı dolu yağdığı ve bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.