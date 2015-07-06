O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

almanya'da son yüzyılın en sıcak günü yaşandı

ALMANYA'DA SON YÜZYILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANDI

Almanya'da son yüzyılın en sıcak gününün 40,3 dereceyle Bavyera eyaletinin Kitzingen beldesinde yaşandığı ve bunun Almanya rekoru olduğu açıklandı.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:17
Puan Ver : Almanya'da Son Yüzyılın En Sıcak Günü Yaşandı(8/10)10


Almanya'da son yüzyılın en sıcak günü yaşandı AA Alman Meteoroji Dairesi, 1881 yılından bu yana ölçülmeye başlanan hava sıcaklıkları raporuna göre Almanya'da bugüne kadar hava sıcaklığı rekorunun 40,2 olduğunu, dün Bavyera eyaletinde 40,3 derece sıcaklığa ulaşıldığını ve bunun yeni Almanya rekoru olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.



Öte yandan aşırı sıcaklıklar nedeniyle Almanya'da serinlemek isterken boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye ulaştığı ifade edildi.



Almanya'nın güneyinde sıcaklık rekoru kırılırken kuzeyinde ise gece olumsuz hava koşulları nedeniyle tren seferlerinde aksama meydana geldi. Başkent Berlin'de açık hava konserleri iptal edildi ve Hannover-Berlin arası hızlı tren seferleri durduruldu.



Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı dolu yağdığı ve bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.








Etiketler: Almanya  Da  Son  Yüzyılın  En  Sıcak  Günü  Yaşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER