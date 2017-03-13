

Şinhua haber ajansı, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinin, üzerinde İngilizce "Bir köpeği kurtarın, bin Çinli yiyin" ve "Bir köpek balığını kurtarın, bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin internetten satışının durdurulması için Alman makamlarını göreve davet ettiğini belirtti.Tişörtleri satan Spreadshirt firması, Çin'den gelen tepki üzerine daha önce yaptığı özür açıklamasında, "Etnik köken, milliyet ve din konularında ayrımcılık ve hakaret içeren sloganların yasak olduğunu" kaydetmişti.







Ancak Çin, bu açıklamanın yeterli olmadığına işaret ederek tişörtlerin satışının durdurulmasını ve daha kapsamlı şekilde özür dilenmesini istedi.







kaynak:sabah







