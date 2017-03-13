Almanya'da Skandal 'tişört'! Kriz Çıkarttı!
Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm
Dikkat Uyku Apnesi, Kalp Krizi Ve Felce Neden Olabilir!
Evlilik Programları İçin Khk Geliyor!
Çifte Emeklilik Fırsatı Büyüyor
Kılıçdaroğlu: Tehlikeye Dikkat Çekmek İstedik
Eve Giren Hırsıza Mahalleli Dayağı
İstanbul'da Mermi Üreten İş Yerine Baskın
Aksiyon Kameraları İçin Geliştirildi
Huawei P10, 600 Euro'dan Ön Siparişe Sunuldu
Nintendo Switch'den Rekor Geldi
Plantronics Explorer 110 : Trafik Cezalarından Kurtulun
Zenfone 3 Max : İş Dünyasında Maksimum Güç
Valve ‘Den Steam Oyun Değerlendirmelerinde Değişiklik
Wikileaks, Teknoloji Şirketleri İle Birlikte Çalışmaya Hazır
Hollanda'nın Skandal Tavrına Tepkiler
Ankara'da 2 Katlı Metruk Bina Çöktü
Ankara'nın Hollanda'ya Uygulayabileceği Yaptırımlar
E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Çıkardı

almanya'da skandal 'tişört'! kriz çıkarttı!

ALMANYA'DA SKANDAL 'TİŞÖRT'! KRİZ ÇIKARTTI!

Çin, Almanya’ya, ülkede satılan bazı tişörtlerin, üzerinde Çinlilere hakaret içeren ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması ve üretici firmaya da kendilerinden özür dilenmesi çağrısında bulundu.

Tarih : 13 Mart 2017, 12:53
Puan Ver : Almanya'da Skandal 'tişört'! Kriz Çıkarttı!(8/10)12


Şinhua haber ajansı, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinin, üzerinde İngilizce "Bir köpeği kurtarın, bin Çinli yiyin" ve "Bir köpek balığını kurtarın, bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin internetten satışının durdurulması için Alman makamlarını göreve davet ettiğini belirtti.Tişörtleri satan Spreadshirt firması, Çin'den gelen tepki üzerine daha önce yaptığı özür açıklamasında, "Etnik köken, milliyet ve din konularında ayrımcılık ve hakaret içeren sloganların yasak olduğunu" kaydetmişti.



Ancak Çin, bu açıklamanın yeterli olmadığına işaret ederek tişörtlerin satışının durdurulmasını ve daha kapsamlı şekilde özür dilenmesini istedi.



 



kaynak:sabah





 







Etiketler: Almanya  Da  Skandal    Tişört    Kriz  Çıkarttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER