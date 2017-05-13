Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki bir kışladan, orduya ait üç silahın çalındığı ortaya çıktı.



Son iki haftadır Alman Kara Kuvvetlerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.



Geçtiğimiz hafta Avrupa Ordusu (Eurocorps) Strasbourg İllkirch-Graffenstaden Avcı Tugayı'nda Nasyonal Sosyalizm yanlısı Alman askerlerin bin adet mermi çalmaları ve suikast planları yapmalarının yankıları devam ederken, Alman ordusunda bir skandal daha ortaya çıktı.



Aşağı Saksonya eyaletindeki Münster kışlasında bir askerin silahla donatılmış zırhlı nakliyat tankından iki adet G36 tüfek, bir P8 tabanca çaldığı ortaya çıktı. Kaybolan silahların bundan 3 ay önce, şubat ayında çalındığı tespit edildi.







kaynak:ahaber