Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

almanya'da skandal! orduya ait kışladan silahlar çalındı

ALMANYA'DA SKANDAL! ORDUYA AİT KIŞLADAN SİLAHLAR ÇALINDI

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki bir kışladan, orduya ait üç silahın çalındığı ortaya çıktı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:54
Puan Ver : Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı(6/10)5


Son iki haftadır Alman Kara Kuvvetlerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.



Geçtiğimiz hafta Avrupa Ordusu (Eurocorps) Strasbourg İllkirch-Graffenstaden Avcı Tugayı'nda Nasyonal Sosyalizm yanlısı Alman askerlerin bin adet mermi çalmaları ve suikast planları yapmalarının yankıları devam ederken, Alman ordusunda bir skandal daha ortaya çıktı.



Aşağı Saksonya eyaletindeki Münster kışlasında bir askerin silahla donatılmış zırhlı nakliyat tankından iki adet G36 tüfek, bir P8 tabanca çaldığı ortaya çıktı. Kaybolan silahların bundan 3 ay önce, şubat ayında çalındığı tespit edildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Almanya  Da  Skandal  Orduya  Ait  Kışladan  Silahlar  Çalındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER