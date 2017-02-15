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almanya'da skandal arama

ALMANYA'DA SKANDAL ARAMA

Diyanet İşlerine bağlı din görevlilerinin Türkiye için istihbarat topladıkları gerekçesiyle bir süredir Almanya'da devam eden casusluk iddiaları bugün bir skandala dönüştü.

Tarih : 15 Şubat 2017, 13:10
Puan Ver : Almanya'da Skandal Arama(5/10)3


Diyanet İşlerine bağlı din görevlilerinin Türkiye için istihbarat topladıkları gerekçesiyle bir süredir Almanya'da devam eden casusluk iddiaları bugün bir skandala dönüştü. Federal Başsavcılık izniyle Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde din adamlarının evlerinde arama yapıldı.



Konuyla ilgili olarak Federal Başsavcılık yayınladığı basın açıklamasında İstihbarat ajanlığı şüphesiyle Federal Başsavcılık tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde dört din görevlisinin evlerinde arama yapıldığını duyurdu. Ceza kanunun 99 maddesinin tanıdığı hakkı gerekçe gösteren Federal savcılık, ajanlık ve casusluk İddiaların hakkında delil arandığını bildirdi. İki eyalette dört evde yapılan aramalarla ilgili olarak arama işlemlerini yürüten Federal Kriminal Dairesi daha sonra açıklama yapacağı duyuruldu.



 



kaynak:haberler








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