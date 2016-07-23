

Almanya'nın Münih kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.







Polis sözcüsü Marcus da Gloria Martins, Mosach ilçesindeki "Olympia-Einkaufszentrum" adlı alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü ve "bilinmeyen sayıda yaralının" bulunduğunu ifade etti.







Martins, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganların "uzun silahlar" taşıdığını belirtti.







Çok sayıda görgü tanığının bulunduğunu ve yaklaşık 100 kişiyle



kriz müdahale ekiplerinin ilgilendiğini ifade eden Martins, alışveriş merkezinde şu anda kimsenin bulunmadığını kaydetti.







Martins, saldırganların sayısının ne kadar olduğuna ilişkin bir soruya da "3'e kadar" ifadesini kullanarak şimdiye kadar kimsenin yakalanmadığını ifade etti.







Tren seferleri durduruldu







Öte yandan Münih Belediyesi saldırıdan dolayı "özel durum" ilan etti.







Belediyenin "Katwarn" uyarı sistemiyle halkın cep telefonlarına mesaj gönderdiği ve insanların evlerinden çıkmamasını, meydan ve sokaklardan ayrılmalarını istediği bildirildi.