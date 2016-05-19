ALMANYA'DA SIĞINMACILAR KABUL İÇİN DİN DEĞİŞTİRİYOR
Almanya kiliselerine din değiştirme başvurularında patlama yaşanıyor. Kiliseler birliği, sığınmacıların, mültecilik başvurularının kabul şansını artırmak için din değiştirmeyi göze aldığını söylüyor
Avrupa'da sığınmacılar ülkelerine geri gönderilmelerinin önüne geçmek için her türlü çareye başvurmaya başladı. Buna din değiştirmek de dahil. Almanya'nın Focus Dergisi'nin haberine göre Alman kiliseleri artan başvurulardan rahatsız.
Almanya Evanjelik Kilisesi, başvuruların büyük bölümünün “Kimliklerin din hanesinde Hıristiyan ibaresinin yer alması” hedefiyle yapıldığını ileri sürüldü. Yapılan açıklamada, “Dinler kâğıt üzerinde değiştirilmek isteniyor” dendi.
Aşağı Saksonya Katolik Kilisesi ise başvuruların memnuniyetle karşılandığını ve din değiştirme törenleri hakkında doğru bilgilendirme yapılması için Arapça ve Farsça broşürler hazırlandığını bildirdi. Sığınmacıların kilise cemaatlerinden yararlanmak ve sığınmacı başvurularında Hıristiyan din adamlarını referans gösterme avantajını kullanmak için kiliselere akın ettiği belirtiliyor.
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