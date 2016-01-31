

Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin başkanı Frauke Petry "Polis yasadışı yollarla ülkeye giren sığınmacıları gerekirse vurmalı" dedi.







Mannheimer Morgen gazetesine bir röportaj veren Almanya için Alternatif AfD Başkanı Frauke Petry kayıtsız sığınmacıların Avusturya üzerinden ülkeye gelişlerinin engellenmesi gerektiğini söyledi.







“Hiçbir polisin bir sığınmacıyı vurmak istemediğini” söyleyen Petry “Polis, sınırın yasadışı olarak geçilmesini engellemek zorunda, eğer gerekirse silahını kullanmalı, yasada böyle yazar” diye konuştu.







“Bunu tabii ki ben de istemem” diyerek sözlerine devam eden Petry “silah zorunun devreye girmesinin hukuki çerçevede olduğunu” vurguladı.







AfD Başkanı Frauke Petry “durumun bu raddeye gelmemesi için Avusturya ile anlaşma ve AB sınırlarında kontroller yoluyla sığınmacı akışının frenlenmesi gerektiğini” belirtti.