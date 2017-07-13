Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hakim kararında "PKK'nın tehlikeli bir terörist örgüt" olduğu gerçeğine vurgu yaptı.

Almanya'nın Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden 47 yaşındaki teröriste "PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırdı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi. Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi.

PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: haberinburada