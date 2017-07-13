İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Almanya'da PKK Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

ALMANYA'DA PKK YÖNETİCİSİNE 3 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hakim kararında "PKK'nın tehlikeli bir terörist örgüt" olduğu gerçeğine vurgu yaptı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası(7/10)3

Almanya'nın Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden 47 yaşındaki teröriste "PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırdı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi. Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi.

PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Da  Pkk  Yöneticisine  3  Yıl  3  Ay  Hapis  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER