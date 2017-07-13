ALMANYA'DA PKK YÖNETİCİSİNE 3 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hakim kararında "PKK'nın tehlikeli bir terörist örgüt" olduğu gerçeğine vurgu yaptı.
Almanya'nın Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden 47 yaşındaki teröriste "PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırdı.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.
KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADE
Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.
Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi. Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi.
PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar