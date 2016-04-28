Almanya'da başkent Berlin ve Bremen'de bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olduğu iddiasıyla iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Berlin polisi ve Berlin savcılığının yaptığı ortak yazılı açıklamada, hafta başında terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle Ali D. ve Cem A.'nın gözaltına alındığı ifade edildi.







Terör örgütü PKK'nın Bremen bölge sorumlusu







Bremen'de gözaltına alınan Ali D.'nin terör örgütü PKK'nın Bremen bölge sorumlusu olduğu ve daha öncesinde de terör örgütünün başkent Berlin bölge sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.







Berlin'de gözaltına alınan Cem A.'nın da örgüte finansal destek sağlanması konusunda sorumlu olduğu Türklere ait işyerlerinden zorla haraç topladığı kaydedildi.