Bundesliga yönetimi UEFA Avrupa Liginde mücadele eden takımların bir gün daha fazla dinlenebilmesi için pazartesi maç oynatma kararı aldı. Taraftar bu kararı tepkiyle karşıladı.

Bundesliga'da bu sezon sonuna kadar beş maç pazartesi günü oynanacak. Söz konusu maçlardan ilki ise bu akşam Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig takımlarını karşı karşıya getirdi. Ancak durumu, endüstriyel futbol doğrultusunda atılan yeni bir adım ve TV gelirlerinin artırılması için yapılan bir düzenleme olarak gören taraftarlar tepkili.

Eintracht Frankfurt kulübü taraftarlarının çatı grubu Nordwestkurve Frankfurt, RB Leipzig maçında tezahürat ve görsel şov yapmazken "atmosfer boykotunda bulunacaklarını" duyurmuşlardı. Grup, stada girecek seyircilerden de pazartesi maçlarına yönelik tepkilerini, hazırlayacakları pankartlarla göstermelerini istedi.

GEREKÇE AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Nordwestkurve Frankfurt tarafından yapılan açıklamada, "Bu atılacak gollerden ya da alınacak puanlardan çok daha önemli" denilirken, "Bu, futbol taraftarları olarak bizim bu durumu ne kadar sineye çekeceğimizle alakalı" ifadesi kullanıldı. Taraftar grubu, "Onların amacı ceplerine biraz daha fazla euro koymak. Ama bizim deplasmandaki bir maça gitmek için kaç gün izin almamız gerektiğini umursamıyorlar. Onların birinci önceliği pazarlama" diye ekledi.

Bundesliga yönetimi ise pazartesi maçlarına, mali kazançla ilgili bir karar sonucunda başlanmadığını ve söz konusu beş karşılaşmadan elde edilecek yayın hakkı gelirinin, toplam yayın gelirinin yüzde 1'inin altında olacağını belirtti. Bu karara gerekçe olarak ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan kulüplerin perşembe günkü maçlardan sonra bir gün daha fazla dinlenebilmesi imkânını gösterdi.

Geçen Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Napoli'ye karşı mücadele eden RB Leipzig'in taraftarları da yaklaşık 400 kilometre mesafedeki Frankfurt'ta oynanacak karşılaşmayı boykot etme kararı aldı. Ancak bu karar, Almanya'daki diğer taraftar grupları tarafından tiye alındı. Leipzig temsilcisinin son yıllardaki başarısını büyük oranda sponsoru Red Bull'un yaptığı mali yatırıma borçlu olması, bu ekibin Almanya'da endüstriyel futbolun simgesi olarak değerlendirilmesine neden oluyor.

DORTMUND TARAFTARI TRİBÜNLERİ BOŞ BIRAKACAK

Bundesliga'nın ikinci pazartesi maçı ise önümüzdeki hafta Borussia Dortmund ile Augsburg arasında oynanacak. Ev sahibi Borussia Dortmund'un bu duruma tepkili taraftarları, Frankfurtlu taraftarlardan bir adım daha ileri gidip 26 Şubat'taki müsabakayı tribünde izlemeyerek boykot etmeyi planlıyor.

300'ü aşkın taraftar derneği, aldıkları ortak kararla bu maça gitmemeyi ve biletlerini de bir başkasına devretmemeyi düşündüklerini duyurdu. Augsburg taraftarları da bir pazartesi günü 600 kilometrelik deplasman yolculuğu yapmak istemedikleri için bu karşılaşmaya gitmeyeceklerini açıkladı.

Bundesliga'da hangi ekipler arasında oynanacağı belli olan üçüncü pazartesi maçı ise 12 Mart'ta gerçekleşecek. Bu mücadelede Werder Bremen, hâli hazırda Avrupa Ligi'nden elenmiş olan Köln'ü ağırlayacak. Bundesliga tarihinde şu ana kadar pazartesi günleri sadece 16 maç oynandı. Bu karşılaşmaların ilk dördü, 1964 yılındaki Paskalya bayramında oynanmıştı. Sonuncu pazartesi maçı ise 2015-2016 sezonunun 32'nci haftasındaydı. Werder Bremen bu karşılaşmada Stuttgart'ı 6-2 mağlup etmişti.

Kaynak: haberinburada