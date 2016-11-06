

Premier Lig'de asist kralı olarak FIFA'nın ‘Yılın oyuncusu' ödülüne aday gösterdiği, bu yıl da 13 maçta 7 gol, 3 asist üreten Arsenal'li Türk asıllı yıldız Mesut Özil, Joachim Löw tarafından önce San Marino ardından da İtalya'nın karşısına çıkacak olan Almanya kadrosuna dahil edilmedi.







Karar sonrası sosyal medya yıkılırken, akıllara A Milli Takımımız'daki Arda Turan krizini getirdi. Durum sonrası Löw açıklama yaparken, Mesut'u dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.







Arsenal Menaceri Arsene Wenger de konuyla ilgili olarak, “Çok zekice bir karar. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Kadroda formsuzluğu ile dikkat çeken Mario Gomez ve İlkay ise kadroda yer aldı.







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