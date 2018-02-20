ALMANYA'DA LİMA İSİMLİ KÖPEK PARTİ ÜYESİ YAPILDI
Almanya'da, Lima isimli köpek Sosyal Demokrat Partiye üye yapıldı. Parti yönetimi, Lima için yapılan açıklamada, "SPD'nin hükümete girip girmeyeceğine sen karar vereceksin" ifadelerini kullandı.
Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) oyun oynadı. Lima adlı köpeği SPD'ye üye yapmak için başvurdu. Parti yönetimi köpeğin üyeliğini kabul etti. Ardından köpeğe mektup gönderip, koalisyon sözleşmesinin bugün başlayan oylamasına katılabileceğini bildirdi.
SPD'NİN DİKKATİ TEST EDİLDİ
SPD yönetiminin 6 Şubat'ta mesai saatinin bitimine kadar partiye üye olanların büyük koalisyon sözleşmesinin oylamasına katılabileceğini duyurması üzerine manipülasyonların yaşanıp yaşanmayacağı tartışmalarının başlamasıyla Bild gazetesi de SPD'nin üye kaydında titiz davranıp davranmadığını test etmek için Lima adındaki köpeği partiye üye yapmak için internet üzerinden başvuru yaptı.
KÖPEĞE OY HAKKI VERİLDİ
Bild çalışanları, Lima B. adıyla yaptıkları başvuruda cinsiyeti kadın, yaşı 21, mesleği işsiz olarak gösterip, başka isimle alınmış bir mail adresini de bildirerek üyelik başvurusu tamamlandı. Kısa süre sonra SPD'den üyelik için teşekkür ve onay yanıtı geldi. SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri'nin Lima'nın mail adresine gönderdiği yazıda, "Sevgili Lima SPD üyeliğine çok sevindim. Üyelik bilgilerin partinin bilgi bankasına kaydedildi. Böylece sen de koalisyon hükümetinin kurulup kurulmaması için oy kullanabileceksin" sözleriyle Lima'nın oy hakkının bulunduğunu bildirdi.
TOPLANTIYA DAVET EDİLDİ
SPD'nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz ve SPD Federal Meclis Grup Başkanı Andreas Nahles, Lima'yı "SPD'nin hükümete girip girmeyeceğine sen karar vereceksin" yazısıyla Potsdam'da düzenlenen toplantıya davet etti.
"PARTİYE ÜYE OLAN HERKESİ TEBRİK EDERİZ"
Olay ortaya çıkınca SPD sözcüsü: "Siyasi partilerin kişilerin bilgilerini ilgili daireden kontrol etmelerinin olanağı bulunmuyor. Temel olarak biz partiye üye olan herkesi tebrik ederiz. Ayrıca kimlik bilgilerin yanlış beyanı da cezaya tabi." açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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