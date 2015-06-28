

Eyalet meclisindeki oylamada yasağın kaldırılmasına Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hristiyan Demokratlar Birliği ile Korsanlar Partisi "evet" derken, liberal Hür Demokrat Parti "hayır" oyu kullandı.



Buna göre öğretmenler bundan sonra ülkenin en büyük ve nüfusu en fazla eyaletinde başörtülü olarak da mesleklerini icra edebilecek. Kuzey Ren-Westfalya eyaletinde bir milyona yakın Türkiye kökenli göçmen yaşıyor. Federal Anayasa Mahkemesi'nin geçen mart ayında okullarda başörtüsü yasağının prensip olarak yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinden sonra eyaletler başörtüsü yasağını kaldırmak için harekete geçmişti.







Almanya'da okullarda öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağını kaldıran ilk eyalet ise Bremen olmuştu.