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Almanya'da Kayıplara Karışan Türk Kadının Erkek Arkadaşı Aranıyor

ALMANYA'DA KAYIPLARA KARIŞAN TÜRK KADININ ERKEK ARKADAŞI ARANIYOR

Almanya'da kayıplara karışan Güven Saray adlı kadının soruşturmasını cinayet bürosu üstlenirken, Saray'ın erkek arkadaşı Hayreddin Tandoğan her yerde aranmaya başlandı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Almanya'da Kayıplara Karışan Türk Kadının Erkek Arkadaşı Aranıyor(7/10)3

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamayan Güven Saray (47) adlı kadınla ilgili soruşturmayı cinayet bürosu devraldı. Frankfurt polisi, olayla ilgili olarak kadının erkek arkadaşı 51 yaşındaki Hayreddin Tandoğan'ı aramaya başladı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR

Güven Saray ve Hayreddin Tandoğan, bir otomobilde son olarak beraber görüldüler. Ancak polisin ikiliyi bulmak için Rodgau bölgesinde yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Şüpheli sıfatıyla aranan Hayreddin Tandoğan'ın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve görenleri acilen polise haber vermeleri istendi.

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Hayreddin Tandoğan 175 cm. boyunda, kır-siyah saçlı ve hafif göbekli. Üzerinde polo tişört olduğu tahmin ediliyor. Kahverengi gözlü, 166 cm. boyunda ve saç rengi açık kahverengi olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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