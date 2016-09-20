

Almanya'da İslam, mülteciler ve yabancı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, son olarak Berlin eyaletinde de meclise girmeyi başardı. AfD eyalette dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 14,2 oranında oy aldı. Parti böylece Berlin'le birlikte 16 eyaletten 10'unda temsil hakkı kazanmış oldu. Almanya'da Eylül 2017'de genel seçimler yapılacak ve kamuoyu araştırmaları AfD'nin ülke çapında üçüncü parti olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.